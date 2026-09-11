В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В связи с резким ростом числа случаев появления диких животных в пределах городской черты, 10 сентября с 19-00 на территории Ангарского городского округа введен режим повышенной готовности.
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