Картошка в горшочках с красной рыбой и сливками.

Энергетическая ценность на порцию Белки Жиры Углеводы Калорийность 3,53 г 1,56 г 13,05 г 80 ккал Картофель в горшочках с рыбой и сливками – это пряный и вкусный гарнир с нежным ароматом и тонким послевкусием.
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