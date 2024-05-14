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Москва и Пекин отвергли переговоры с Вашингтоном о контроле за ядерным оружием

Москва и Пекин отвергли переговоры с Вашингтоном о контроле за ядерным оружием

Американское агентство Semafor со ссылкой на данные Госдепартамента США сообщило на днях о том, что Россия и Китай отказались от встреч с американскими официальными властями и представителями оборонного сектора по вопросу установления взаимного контроля за ядерным вооружением.

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Комментарии
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Eduard
Какие хттрые,деймтвуют,где им выгодно!
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18 час.
Eduard
Согласен.И аообще они ,где им выгодно действуют!
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18 час.
p
petrabramovichg
Ну как в 90-е було.... Вы типа сокращайте, а нам наплевать на все договорённости.
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3 час.

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