Москва и Пекин отвергли переговоры с Вашингтоном о контроле за ядерным оружием

Американское агентство Semafor со ссылкой на данные Госдепартамента США сообщило на днях о том, что Россия и Китай отказались от встреч с американскими официальными властями и представителями оборонного сектора по вопросу установления взаимного контроля за ядерным вооружением.
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