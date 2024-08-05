В Смоленске пешеходный мост КДМ ждет ремонт

Подробнее о планах обновления конструкции рассказал мэр Смоленска Александр Новиков Ремонт ждёт пешеходный мост на железной дорогой, ведущий к Витебскому шоссе и расположенному там заводу комплексных дорожных машин в Смоленске.
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