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Взрыв и последующее затопление судна Ursa Major результат диверсии

Взрыв и последующее затопление судна Ursa Major результат диверсии

Вот и "ответ" на Орешник? КВАДРАТУРА  КРУГА В ситуации с российским сухогрузом очень четко читается британский почерк: они всегда были мастерами на такого рода проделки.

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Комментарии
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ГФ
Герман Фролов
До акции 24.02.2022 нужно было предвидеть все возможные последствия той акции. И если мы не может активно и результативно влиять на вредные последствия,  или предотвращать их, то такую акцию, может, было лучше вообще не начинать, несмотря на желание &quot;движухи&quot;?
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