Взрыв и последующее затопление судна Ursa Major результат диверсии

ГФ

Герман Фролов

До акции 24.02.2022 нужно было предвидеть все возможные последствия той акции. И если мы не может активно и результативно влиять на вредные последствия, или предотвращать их, то такую акцию, может, было лучше вообще не начинать, несмотря на желание "движухи"?