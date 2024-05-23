Член Госсовета КНР выступила на церемонии открытия 14-го Китайско-американского диалога на высоком уровне по вопросам туризма

Сиань, 22 мая /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь в среду выступила с речью на церемонии открытия 14-го Китайско-американского диалога на высоком уровне по вопросам туризма в городе Сиань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/.