В Евросоюзе раскритиковали Польшу за создание «зоны смерти» на границе с Белоруссией

В ЕП раскритиковали Польшу за создание «зоны смерти» на границе с Белоруссией Группа членов Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковали Польшу из-за создания ей «зоны смерти» — буферной зоны, где, по их словам, нарушаются права человека — на границе с Белоруссией.
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