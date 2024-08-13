В Евросоюзе раскритиковали Польшу за создание «зоны смерти» на границе с Белоруссией

В ЕП раскритиковали Польшу за создание «зоны смерти» на границе с Белоруссией Группа членов Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковали Польшу из-за создания ей «зоны смерти» — буферной зоны, где, по их словам, нарушаются права человека — на границе с Белоруссией.