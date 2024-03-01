Sputnik: президента Грузии Зурабишвили обвинили в нападках на православие

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в нападках на патриарха Илию II после заявления лидера страны о том, что причиной сложной ситуации с грузинской православной церковью стал патриарх.