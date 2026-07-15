Кокаинист Зеленский сегодня на торжествах по случаю «дня украинской государственности» решил подбодрить «громадян» обещаниями покровителей из НАТО дать лицензию на производство и поставить дополнительные ракеты для ПВО.
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