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На Украине зафиксировали резкое увеличение случаев дезертирства

На Украине зафиксировали резкое увеличение случаев дезертирства

Число случаев самовольного оставления частей украинскими военнослужащими резко возросло за последние пять месяцев и может достигнуть рекордного уровня в 2025 году.

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