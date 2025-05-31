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Полянский: Украина не относится к мирным переговорам как к серьезным и значимым

Полянский: Украина не относится к мирным переговорам как к серьезным и значимым

Украина не относится к мирным переговорам как к серьезным и значимым. Соответствующее заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, информирует RT.

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