Ростовой торт Тейлор Свифт развалился на глазах участников конкурса кондитеров

Торт в натуральную величину американской певицы Тейлор Свифт сильно пострадал при транспортировке, искривился, а затем развалился на глазах участников крупного международного кондитерского конкурса, состоявшегося в Великобритании.
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