Постпред РФ предупредил европейцев о новом раунде "промывания мозгов"

РИА Новости/Владимир Астапкович Жителям Европы следует приготовиться к новому раунду промывания мозгов о "российской угрозе" от глав ЕС, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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