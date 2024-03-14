Мятежные гагаузы: что это за народ и почему они хотят войти в состав России

2 дня назад 39K прочитали После встречи башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул с президентом России Владимиром Путиным в социальных сетях гагаузской автономии стали появляться многочисленные и загадочные публикации Там просто написано "100" или размещено фото купюры с цифрой "100".
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