Тагильчане предложили дополнения к виду будущей стелы «Город трудовой доблести»

В обсуждении разработки художественного решения стелы «Город трудовой доблести», которое прошло 18 мая, приняли участие архитекторы, представители Совета ветеранов Нижнего Тагила и администрации, искусствоведы, а также студенты пединститута.
В обсуждении разработки художественного решения стелы «Город трудовой доблести», которое прошло 18 мая, приняли участие архитекторы, представители Совета ветеранов Нижнего Тагила и администрации, искусствоведы, а также студенты пединститута.
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