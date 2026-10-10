Голос Мордора: Очередное недоброе утро Зеленского

Институт изучения войны (ISW), тот самый, который окормляется королевой печенек Викторией Нуланд, выдал очень смешное — Россия не предложила США никаких уступок в обмен на дизельную сделку Источник фото: Офис президента Украины Похоже, что аналитики в этом институте находятся в перманентном состоянии прелести.