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Голос Мордора: Очередное недоброе утро Зеленского

Голос Мордора: Очередное недоброе утро Зеленского

Институт изучения войны (ISW), тот самый, который окормляется королевой печенек Викторией Нуланд, выдал очень смешное — Россия не предложила США никаких уступок в обмен на дизельную сделку Источник фото: Офис президента Украины Похоже, что аналитики в этом институте находятся в перманентном состоянии прелести.

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