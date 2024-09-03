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За госизмену - 15 лет "строгача": Экс-главе института РАН Шиплюку вынесли приговор

За госизмену - 15 лет "строгача": Экс-главе института РАН Шиплюку вынесли приговор

Экс-главе института РАН Александру Шиплюку вынесли приговор. Учёного осудили на 15 лет "строгача" за госизмену.

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