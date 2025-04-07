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Первый тренер Овечкина принял участие в съемках клипа в честь рекорда хоккеиста

Первый тренер Овечкина принял участие в съемках клипа в честь рекорда хоккеиста

Первый тренер российского нападающего и капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Александр Филиппов принял участие в съемках клипа, посвященного мировому рекорду Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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