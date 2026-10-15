В Краснодарском кооперативном институте шеф-повар Арутюн Айрапетян провел для студентов кулинарный мастер-класс в рамках проекта «ЭтноКубань 2026», организованного региональным отделением «Союз армян России».
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