В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу состоялось расширенное заседание Коллегии

В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу под председательством начальника Управления генерал-лейтенанта полиции Евгения Евгеньевича Стасишина состоялось расширенное заседание коллегии УТ МВД России по СЗФО.
В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу под председательством начальника Управления генерал-лейтенанта полиции Евгения Евгеньевича Стасишина состоялось расширенное заседание коллегии УТ МВД России по СЗФО.
Свежие комментарии