Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал»: Гогунский обратился к дочке Милане, с которой не общается

«Я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал»: Гогунский обратился к дочке Милане, с которой не общается

Актер Виталий Гогунский высказался о 15-летней дочери Милане, с которой не общается уже пять лет. По словам звезды «Универа», он любит наследницу и всегда помнит о ней, поэтому старается продвигать ее в шоу-бизнесе.

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