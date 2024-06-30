Пугачева передумала: сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров, остался без наследства от знаменитой бабушки

Алла Пугачева, знаковая фигура российской эстрады, оказалась в центре небольшого семейного скандала. Вопрос о наследстве её квартиры в престижном Филипповском переулке, который ранее обещали передать внуку, младшему сыну Кристины Орбакайте, Дени Байсарову, вновь встал ребром.
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