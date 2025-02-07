Вучич заявил об отказе посольства США отсрочить санкции против национальной нефтекомпании

Посольство Соединенных Штатов в Белграде ответило отказом на просьбу "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), поддержанную правительствами Сербии и Венгрии по отсрочке введения санкций на 90 дней, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
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