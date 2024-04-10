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У уральского поселка вновь заметили молодого медведя

У уральского поселка вновь заметили молодого медведя

Животное планируют переселить подальше от людского жилья. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, к работе по отлову животного подключатся специалисты Челябинского зоопарка, которые несколько лет назад успешно отловили двух медведей в курортном поселке Банное в соседней Башкирии.

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