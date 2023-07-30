Александар Джорджевич: «Лука Дончич — не Усэйн Болт. Баскетбол — не индивидуальный вид спорта»

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Главный тренер сборной Китая Александар Джорджевич, отвечая на вопрос о влиянии звезды «Далласа» Луки Дончича на сборную Словении, подчеркнул, что баскетбол – это командный вид спорта.