Медведчук объяснил, почему Зеленский станет последним президентом Украины Нынешний глава Украины Владимир Зеленский станет последним президентом республики, поскольку он и его пятеро предшественников сделали все, чтобы у народа появилось желание вернуться в состав России.
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