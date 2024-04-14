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Медведчук назвал последнего украинского президента

Медведчук назвал последнего украинского президента

Медведчук объяснил, почему Зеленский станет последним президентом Украины Нынешний глава Украины Владимир Зеленский станет последним президентом республики, поскольку он и его пятеро предшественников сделали все, чтобы у народа появилось желание вернуться в состав России.

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