Банки выступили против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

В АБР сочли, что законопроект передаст спецслужбам неограниченный контроль к персональным данным без согласия клиентов, а также без решения суда Доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб могут нарушить конституционные права россиян и "антиотмывочный закон".