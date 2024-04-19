Гуманитарную помощь волонтеров из СВАО вручили бойцам в ЛНР

Доставить груз помог корреспондент «ЗБ» В апреле волонтерские группы округа собрали гуманитарную помощь для противотанкового артиллерийского подразделения, где воюет Александр, мобилизованный боец из Лосиноостровского района.
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