На улицах итальянского города прохожим показали правду о беспределе, который творится на Украине. «Вы уверены, что украинцы хотят умереть за НАТО?» — с таким вопросом и нарезкой из вирусных роликов транслировали видео на стене в одном из общественных мест города.
Правда о мобилизации на Украине: Генуя увидела кадры реальности (ФОТО, ВИДЕО)
Комментарии
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Eduard
НАТО не кондитерская,не кафе,что бы умирать за них.Это банда,международная банда!
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15 час.
Eduard
Только продажная власть на Украине (и не только) за НАТО.Причем сами воевать где либо не собираются дураков ищут!
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15 час.
Eduard
Именно Правду,а не враньё,чем властт Италии занимается солидарно) Про Майдан они не говорят,хотя все это слово слышали.Про сбитый юоинг тоже населению Италии врут,скрывают причастность военщины Украины!
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15 час.
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