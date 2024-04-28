В США предрекли отток молодых избирателей от Байдена к Трампу из-за запрета TikTok

Подписанный президентом США Джо Байденом законопроект о запрете приложения TikTok в стране при отказе китайской ByteDance продать свою долю негативно отразится на его предвыборной кампании, сообщило 27 апреля агентство Bloomberg.
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