В Видном мужчина из-за ревности убил и расчленил знакомого

В Подмосковном городе Видное мужчина на почве ревности зарезал и расчленил знакомого. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба СУ СК по Подмосковью.
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