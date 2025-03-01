В Исаакиевском соборе разработали экскурсию с аудиогидом для детей

Юные посетители могут самостоятельно узнать историю строительства храма Воскресения Христова Сотрудники Государственного музея «Исаакиевский собор» разработали экскурсию с аудиогидом для детей младшего и среднего школьного возраста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии