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Регионы России

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Арна Соболенко продлила рекордную серию побед на US Open до 16 матчей

Арна Соболенко продлила рекордную серию побед на US Open до 16 матчей

Соболенко сохраняет беспроигрышный статус на US Open начиная с финала 2023 года, когда уступила американке Коко Гауфф.

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