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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лещук и Лунев начали кричалку «Я никогда не устану повторять – ##### «Спартак», #####!» перед фанатами «Динамо» после 2:1. Глебов скандировал «Кто мы? Мусора! Злые-злые мусора!»

Игорь Лещук и Андрей Лунев  начали кричалку «Я никогда не устану повторять – ##### « Спартак », #####!» перед трибуной фанатов « Динамо » после победы в дерби со счетом 2:1.

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