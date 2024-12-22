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Мазут затопил все побережье Керчи

Мазут затопил все побережье Керчи

Выбросы нефтепродуктов затронули всё побережье Керчи, 22 декабря сообщает телеканал «Крым 24». На днях на городскую набережную обрушилась волна загрязнения нефтепродуктами в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.

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