Мазут затопил все побережье Керчи

Выбросы нефтепродуктов затронули всё побережье Керчи, 22 декабря сообщает телеканал «Крым 24». На днях на городскую набережную обрушилась волна загрязнения нефтепродуктами в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.
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