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Царьград

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Эксперт Немченко рассказал, как выбрать свежий виноград

Эксперт Немченко рассказал, как выбрать свежий виноград

Замдиректора новороссийского филиала Федерального центра Валерий Немченко советует при выборе винограда обращать внимание на цвет и упругость гребненожки, целостность ягод и их запах.

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