Водолацкий: жители Харьковщины спрашивают, как получить российские паспорта

Жители освобожденной части Харьковской области интересуются, как получить российские паспорта. Об этом РИА Новости рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии