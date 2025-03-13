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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун о поражении от «Тандер»: «Более жесткая команда задает правила игры»

«Селтикс» удачно атаковали с близкой дистанции, реализовав 21 из 31 двухочковых бросков, но провалились в дальных бросках, реализовав меньше трети (20 из 63).

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