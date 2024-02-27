Наступающая весна пугает жителей Петрозаводска

Подтопленные улицы, падающие глыбы льда и другие ужасы нашего города Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова сообщает, что комитет ЖКХ работает круглосуточно и без выходных: бригады откачивают места скопления воды, где нет ливневой системы, устраняют засоры при необходимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)