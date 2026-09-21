Рейтинг Трампа рухнул до исторического минимума: 32% поддержки на фоне роста цен и войны с Ираном

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа опустился до самой низкой отметки за всю его политическую карьеру.
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