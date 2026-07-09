ФСБ предотвратила теракт против военного в Москве и раскрыла сеть украинских агентов

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания россиянина в Краснодаре, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал теракт против высокопоставленного военного Министерства обороны России.
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