ЕС не остановит и Всемирный банк…

Вопреки здравому смыслу еврокомиссары собираются и дальше ужесточать санкционную политику Юрий Алексеев Всемирный банк в очередной раз повысил прогноз роста российской экономики на этот и два последующих года.
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