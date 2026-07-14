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Царьград

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Житель Самары лишился прав за мигалки

Житель Самары лишился прав за мигалки

Житель Самарской области лишился не только необычного тюнинга, но и водительских прав. Мужчина установил на переднюю часть своего автомобиля светодиодные сигналы красного и синего цвета, имитирующие спецсигналы.

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