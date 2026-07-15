Тайна закрытого гроба: умер ли русофоб Грэм*? Загадочный рейс из Киева

Nikolia Vovchenko

Слов нет (цензурных) по поводу рассусоливания нашими авторами этой новости. То ли они настолько трусливые, что не могут написать конкретно что, где, когда, иначе получат пи...,то ли дэбилы и не понимают полностью как это было. Кстати, на ю-тубе уже давно всё раскрыли