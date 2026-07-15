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Позитив для оптимистов

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Тайна закрытого гроба: умер ли русофоб Грэм*? Загадочный рейс из Киева

Тайна закрытого гроба: умер ли русофоб Грэм*? Загадочный рейс из Киева

Внезапная кончина американского политика Линдси Грэма*, признанного в РФ террористом и экстремистом, известного своей жесткой антироссийской позицией, обрастает все новыми вопросами.

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Комментарии
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Нина Прыгун
он в аду  ждет зеленского
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Обнаркоманился с куевским жЫдом, вид наверняка непригодный,  СИНИЙ.  Поэтому и гроб закрытый...
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Слов нет (цензурных) по поводу рассусоливания нашими авторами этой новости. То ли они настолько трусливые, что не могут написать конкретно что, где, когда, иначе получат пи...,то ли дэбилы и не понимают полностью как это было. Кстати, на ю-тубе уже давно всё раскрыли
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1 м.