Внезапная кончина американского политика Линдси Грэма*, признанного в РФ террористом и экстремистом, известного своей жесткой антироссийской позицией, обрастает все новыми вопросами.
Тайна закрытого гроба: умер ли русофоб Грэм*? Загадочный рейс из Киева
Комментарии
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Нина Прыгун
он в аду ждет зеленского
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Обнаркоманился с куевским жЫдом, вид наверняка непригодный, СИНИЙ. Поэтому и гроб закрытый...
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Слов нет (цензурных) по поводу рассусоливания нашими авторами этой новости. То ли они настолько трусливые, что не могут написать конкретно что, где, когда, иначе получат пи...,то ли дэбилы и не понимают полностью как это было. Кстати, на ю-тубе уже давно всё раскрыли
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1 м.
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