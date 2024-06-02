Зеленский понадеялся, что Байден все же приедет на саммит по Украине в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты подтвердили свое участие в так называемом саммите мира в Швейцарии и выразил надежду, что в нем примет участие глава государства Джо Байден.
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