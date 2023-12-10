Гонка Героев собрала участников из 52 округов Подмосковья

Молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» (Гонка Героев) прошел в Алабино. «Ребята, хочу поприветствовать вас от губернатора Московской области, от себя лично и от всей нашей большой команды, которая сегодня, в День Героев Отечества, организовала для вас эту Гонку.