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Гонка Героев собрала участников из 52 округов Подмосковья

Гонка Героев собрала участников из 52 округов Подмосковья

Молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» (Гонка Героев) прошел в Алабино. «Ребята, хочу поприветствовать вас от губернатора Московской области, от себя лично и от всей нашей большой команды, которая сегодня, в День Героев Отечества, организовала для вас эту Гонку.

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