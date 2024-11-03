Экс-руководитель VAR: «Роше и Литвинову грозит дисквалификация сроком не менее трех матчей»

Бывший руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин заявил, что футболисту ЦСКА Виллиану Роше и игроку «Спартака» Руслану Литвинову в московском дерби за удаления грозит дисквалификация не менее трех матчей.
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