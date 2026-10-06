ДТЭК ввел стабилизационные отключения света в Киеве и регионах

В Киеве, Киевской, Полтавской и Сумской областях введены стабилизационные графики отключения света. По данным «Укрэнерго», отключения запланированы на три с половиной часа и могут корректироваться в зависимости от состояния энергосистемы.
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