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Царьград

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ДТЭК ввел стабилизационные отключения света в Киеве и регионах

ДТЭК ввел стабилизационные отключения света в Киеве и регионах

В Киеве, Киевской, Полтавской и Сумской областях введены стабилизационные графики отключения света. По данным «Укрэнерго», отключения запланированы на три с половиной часа и могут корректироваться в зависимости от состояния энергосистемы.

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