Царьград Коллаж Царьграда Не только Россия упёрлась на Украине. Китай также принял вызов со стороны США, которые своими угрозами и запугиваниями уже так достали почти всех, что окажутся скоро в изоляции.
Переговоров больше не будет? "Правая рука" Си Цзиньпина срочно прилетел в Москву узнать главное
Комментарии
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ОЛЕГ БУРМИНСКИЙ
А то ты плохо живешь, не доедаешь…
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13 час.
A
Andrey
Паровоз(экономика) идет, вагоны(страны) качаются, но забегать вперед не надо.
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3 час.
Старый Фонарь
А теперь, господа-товарищи, вспоминаем историю. Когда и с кем братался Китай? С Советским Союзом, а Даманский и другие провокации? Про союзничество стран европы и США, говорить вообще не приходится. Страны латинской Америки? Есть что нам вспомнить, и есть что им вспомнить, особенно Кубе. Нет у России ни союзников, ни друзей, а уж братьев точно нет и небыло никогда. Ситуационное союзничество было, правда, в большинстве случаев, нам боком вылазили эти добрые отношения. У России должен быть свой путь, а чтобы путь был лёгким, нужно внимательно изучать ошибки прошлого, ошибки свои и других стран. Грамотно нужно изучать.
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2 час.
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