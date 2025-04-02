Переговоров больше не будет? "Правая рука" Си Цзиньпина срочно прилетел в Москву узнать главное

Старый Фонарь

А теперь, господа-товарищи, вспоминаем историю. Когда и с кем братался Китай? С Советским Союзом, а Даманский и другие провокации? Про союзничество стран европы и США, говорить вообще не приходится. Страны латинской Америки? Есть что нам вспомнить, и есть что им вспомнить, особенно Кубе. Нет у России ни союзников, ни друзей, а уж братьев точно нет и небыло никогда. Ситуационное союзничество было, правда, в большинстве случаев, нам боком вылазили эти добрые отношения. У России должен быть свой путь, а чтобы путь был лёгким, нужно внимательно изучать ошибки прошлого, ошибки свои и других стран. Грамотно нужно изучать.