Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 024 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гоша Веверсис
    Так это не российские детсадики,названия ведь на английском.Носитель иностран...
  • Александр Пелимский
    Мальчик, февральскую революцию делали не коммунисты, а окружение царя, среди которого были и романовы!!! Романовы не ..."Мы все запомним!...
  • Taurus Zmei
    От того, что ты узнаешь чьё то имя, что изменится? Ты всё равно сволочным подонком останешься, зачатого алкашом не ис..."Паркетных" разго...

Переговоров больше не будет? "Правая рука" Си Цзиньпина срочно прилетел в Москву узнать главное

Переговоров больше не будет? "Правая рука" Си Цзиньпина срочно прилетел в Москву узнать главное

Царьград Коллаж Царьграда Не только Россия упёрлась на Украине. Китай также принял вызов со стороны США, которые своими угрозами и запугиваниями уже так достали почти всех, что окажутся скоро в изоляции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЛЕГ БУРМИНСКИЙ
А то ты плохо живешь, не доедаешь…
Ответить
13 час.
A
Andrey
Паровоз(экономика) идет, вагоны(страны) качаются, но забегать вперед не надо.
Ответить
3 час.
Старый Фонарь
А теперь, господа-товарищи, вспоминаем историю. Когда и с кем братался Китай? С Советским Союзом, а Даманский и другие провокации? Про союзничество стран европы и США, говорить вообще не приходится. Страны латинской Америки? Есть что нам вспомнить, и есть что им вспомнить, особенно Кубе. Нет у России ни союзников, ни друзей, а уж братьев точно нет и небыло никогда. Ситуационное союзничество было, правда, в большинстве случаев, нам боком вылазили эти добрые отношения. У России должен быть свой путь, а чтобы путь был лёгким, нужно внимательно изучать ошибки прошлого, ошибки свои и других стран. Грамотно нужно изучать.
Ответить
2 час.
наверх