Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

Каждый день в Москве проходят тысячи разных мероприятий Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что сервис «Вместе с культурой» для аренды площадок помог жителям Москвы организовать более 25 тыс.
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